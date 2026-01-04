Англія

Клуб МЛС стежить за ситуацією з півзахисником Манчестер Юнайтед, контракт якого спливає наприкінці сезону.

Американський Лос-Анджелес Гелаксі зацікавлений у підписанні опорного півзахисника Манчестер Юнайтед Каземіро. Про це повідомляє Daily Mail.

Клуб МЛС уважно моніторить майбутнє 33-річного бразильця, чия угода з манкуніанцями завершується наприкінці поточного сезону. Така ситуація відкриває для Гелаксі можливість запросити досвідченого хавбека на правах вільного агента.

Раніше з’являлася інформація, що Манчестер Юнайтед не планує продовжувати співпрацю з Каземіро через його вік і високу заробітну плату.

Каземіро приєднався до англійського клубу влітку 2022 року, перейшовши з мадридського Реала приблизно за 70 мільйонів євро. У поточному сезоні бразилець провів 17 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами та однією результативною передачею.