Іспанія

Надважлива перемога аутсайдера Ла Ліги.

В рамках 18 туру іспанської Ла Ліги Севілья на Рамон Санчес Пісхуан приймала абсолютного аутсайдера чемпіонату Леванте.

Голи Еспі, Лосадо та Альвареса принесли вкрай важливу перемогу валенсійському клубу та дозволили вперше за довгий час піднятися з останнього місця в турнірній таблиці Прімери.

В свою чергу, Севілья залишилася на 11 сходинці чемпіонату Іспанії.

Севілья — Леванте 0:3

Голи: Лосада, 45+2, Еспі, 77, Альварес, 90+5

Севілья: Влаходімос — Кармона, Гудель, Салас — Санчес (Ромеро, 59), Агуме, Менді, Осо — Соу, Санчес (Ромеро, 59), Пеке (Янузай, 46)

Леванте: Раян — Тольян, де ла Фуенте, Морено, Пампін (Маттурро, 70) — Арріага, Мартінес (Венседор, 80) — Тунде (Еспі, 65), Альварес, Лосада (Луїс Моралес, 71) — Ромеро

Попередження: Санчес, Менді, Гудель — Морено, Пампін, Раян, Тольян