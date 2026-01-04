Червоні дияволи розглядають оренду корейського центрального оборонця для посилення захисту.
Кім Мін Дже, getty images
04 січня 2026, 17:18
Мілан вивчає можливість підсилення своєї лінії оборони за рахунок центрального захисника Баварії Кім Мін Чже, повідомляє Gazzetta dello Sport.
Оборонець увійшов до списку пріоритетних цілей клубу, який розглядає оренду гравця з правом викупу.
Наразі Баварія ще не підтвердила готовність погодитися на такі умови переходу.
Кім Мін Чже вже має досвід виступів у Серії А — у сезоні-2022/23 він грав за Наполі, з яким став чемпіоном Італії. У поточному сезоні за Баварію корейський захисник провів 17 матчів у всіх турнірах, забивши один гол.