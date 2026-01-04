Італія

Червоні дияволи розглядають оренду корейського центрального оборонця для посилення захисту.

Мілан вивчає можливість підсилення своєї лінії оборони за рахунок центрального захисника Баварії Кім Мін Чже, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Оборонець увійшов до списку пріоритетних цілей клубу, який розглядає оренду гравця з правом викупу.

Наразі Баварія ще не підтвердила готовність погодитися на такі умови переходу.

Кім Мін Чже вже має досвід виступів у Серії А — у сезоні-2022/23 він грав за Наполі, з яким став чемпіоном Італії. У поточному сезоні за Баварію корейський захисник провів 17 матчів у всіх турнірах, забивши один гол.