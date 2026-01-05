Англія

Конфлікт через тактичні погляди та відсутність гнучкості став ключовим фактором розриву.

Керівництво Манчестер Юнайтед вирішило припинити співпрацю з головним тренером Рубеном Аморімом ще до поєдинку 17-го туру проти Лідса, який завершився внічию 1:1. Португальський фахівець залишає клуб після 14 місяців роботи.

Як повідомляє The Telegraph, остаточне рішення було прийняте за підсумками зустрічі Аморіма з футбольним директором Джейсоном Вілкоксом. Під час розмови стало зрозуміло, що робочі відносини між тренером і керівництвом зайшли в глухий кут. Основною точкою напруження стали тактичні питання, зокрема наполегливе використання схеми 3-4-3.

У клубі розраховували, що з часом Аморім проявить більшу адаптивність і підлаштує свою ігрову модель під вимоги Прем’єр-ліги та наявний склад, особливо після літнього трансферного вікна. Проте тренер продовжував дотримуватися обраного стилю, що поступово підірвало довіру з боку керівництва.

Рішення про звільнення було ухвалене генеральним директором Омаром Беррадою та Джейсоном Вілкоксом за підтримки ради директорів клубу. У понеділок вранці Аморіма офіційно поінформували про це на тренувальній базі в Каррінгтоні.