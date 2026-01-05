Англія

У клубі підтвердили напружені стосунки тренера з технічним директором, але відкинули версію боротьби за владу.

Стали відомі додаткові деталі рішення Манчестер Юнайтед припинити співпрацю з головним тренером Рубеном Аморімом, який очолював команду з осені 2024 року.

Як повідомляє інсайдер Бен Джейкобс, у керівництві клубу дійшли висновку, що за час роботи португальського фахівця команда не продемонструвала достатніх ознак розвитку та системного прогресу. Саме це стало ключовим фактором для розставання зі спеціалістом.

Водночас у Манчестер Юнайтед спростовують інформацію про боротьбу за вплив чи ультиматуми всередині клубу. Проте джерела підтверджують наявність конфлікту між Аморімом та технічним директором Джейсоном Вілкоксом, який негативно вплинув на робочі процеси.

Також у клубі наголошують, що Аморім підтримував трансферну стратегію минулого літа, зокрема рішення зробити ставку на підписання трьох універсальних нападників замість центрального півзахисника.

Керівництво Манчестер Юнайтед запевняє, що цілі на сезон залишаються незмінними, зокрема боротьба за місце в єврокубках. Новий наставник команди матиме статус головного тренера, а не менеджера з розширеними повноваженнями. У клубі підкреслюють, що модель управління базується на колективному ухваленні рішень, і жоден тренер не матиме вирішального слова в трансферній політиці.