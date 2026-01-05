Португалія

Легендарний бразильський захисник підписав короткостроковий контракт.

Легендарний бразильський захисник Тьяго Сілва здійснив сенсаційне повернення до європейського футболу, підписавши короткостроковий контракт із португальським Порту.

𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐢𝐬 𝐚 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 🏡💙 Estás em casa, Thiago 🤝#SeguimosJuntos pic.twitter.com/DGg9RRzahC — FC Porto (@FCPorto) January 5, 2026

Очікувалося, що Сілва повісить бутси на цвях після емоційного повернення до Ріо-де-Жанейро у 2024 році, проте колишній капітан Челсі та Парі Сен-Жермен довів, що його апетит до високого рівня гри залишається незмінним. Контракт із Порту розрахований до кінця сезону 2025/26.

Сілва прибув приватним літаком, де його зустріли представники клубу та вболівальники. На відео, опублікованому клубом, захисник звернувся до фанатів: "Привіт, Портіста, я в Порту після майже 22 років. Я дуже радий і сподіваюся побачити тебе найближчим часом".

Já está disponível o VLOG da vitória nos Açores 🔵⚪



Vídeo completo 📽 https://t.co/G9MrudCPPh pic.twitter.com/lVAD1zNBXn — FC Porto (@FCPorto) January 5, 2026

Тренер Порту Фаріолі назвав підписання Сілви "тактичним проривом": досвідчений захисник допоможе організовувати високий рівень атаки, стабілізувати оборону та надати лідерства після серйозної травми Неуена Переса. Незважаючи на вік, Сілва зіграв 46 матчів у 2025 році за Флуміненсе і продемонстрував чудові фізичні дані.

Цей трансфер має особливе значення для Сілви й особисто для міста Порту. Саме тут у 2004 році він підписав свій перший європейський контракт із Ювентудою, проте через хворобу та проблеми зі здоров’ям його дебют майже не відбувся. Повернення у 41 рік дозволяє Сілві переписати власну історію та продовжити боротьбу на найвищому рівні.