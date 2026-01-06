Англія

Капітан лондонців наголосив, що команда має залишатися єдиною та концентруватися на результатах, попри зміни на тренерському містку.

Захисник і капітан Челсі Ріс Джеймс поділився думками щодо відходу головного тренера Енцо Марески, який напередодні залишив свою посаду. Лондонський клуб наразі не оголосив ім’я нового наставника, хоча в медіа активно обговорюється кандидатура Ліама Росеньйора зі Страсбура.

За словами Джеймса, ситуація є непростою для команди, однак гравці мають зберігати бойовий дух і підтримувати один одного.

"Відхід Енцо Марески? Звичайно, це складно… Але ми повинні битися один за одного. Ми вистояли з Манчестер Сіті та змогли здобути одне очко", — зазначив капітан синіх.

Футболіст також підкреслив, що команда не залучена до процесів, які відбуваються на рівні керівництва клубу.

"Хто буде наступним тренером? Наразі ми нічого не знаємо. Весь цей тиждень був присвячений матчу проти Сіті. Те, що відбувається за лаштунками, від нас не залежить. Ми приїхали до Манчестера, зосередилися на грі та взяли очко, зумівши вийти з дуже складного становища. Тепер нам потрібно відновитися. Подивимося, що буде найближчими днями щодо тренера", — додав Джеймс.

