Англія

Лондонський клуб готовий інвестувати до 160 мільйонів євро у трансфер Вінісіуса Жуніора.

Керівництво Челсі розглядає можливість здійснення одного з найгучніших трансферів найближчих років. За даними видання The Guardian, лондонці серйозно зацікавлені у підписанні зіркового вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.

Повідомляється, що англійський клуб готовий заплатити за 25-річного бразильця близько 160 мільйонів євро. Така сума може зробити цей перехід одним із найдорожчих в історії європейського футболу.

Причиною потенційного продажу є контрактна ситуація гравця. Чинна угода Вінісіуса з Реалом діє до літа 2027 року, однак футболіст, за інформацією джерела, не поспішає з її продовженням. У Мадриді побоюються втратити одного з лідерів команди без компенсації, тому не виключають варіант трансферу вже найближчим часом.

