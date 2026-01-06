Англія

Лондонський клуб представив нового керманича.

Сьогодні, 6 січня, Челсі офіційно підтвердив призначення Ліама Росеньйора на посаду головного тренера чоловічої команди.

Клуб опублікував коротку, але промовсисту заяву на своїх офіційних ресурсах, привітавши наставника на Стемфорд Брідж.

У офіційному повідомленні прес-служби синіх йдеться: "Футбольний клуб Челсі радий оголосити про призначення Ліама Росеньйора головним тренером чоловічої команди. Ласкаво просимо до Челсі, Ліаме!"

Дебют 41-річного тренера відбудеться вже завтра. І це буде справжнє бойове хрещення — дербі Західного Лондона проти Фулгема в рамках Англійської Прем'єіги.

Останнім місцем роботи Ліама Росеньйора був французький клуб Страсбур. За півтора року роботи команда Росеньйора фінішувала сьомою в чемпіонаті Франції та виграла основний раунд Ліги конференцій без жодної поразки.

На рівні АПЛ Росенйьор тренуватиме вперше. В Англії він працював із клубами нижчих дивізіонів: Дербі у Першій лізі та Галл Сіті в Чемпіоншипі.