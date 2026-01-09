Англія

Іспанський голкіпер 12-й раз зіграв матч чемпіонату Англії без пропущених м’ячів, навіть не вступивши в гру.

Воротар Арсенала Давід Рая продовжує встановлювати незвичні рекорди в англійській Прем’єр-лізі. Нічия з Ліверпулем у 21-му турі АПЛ (0:0) стала для іспанця вже 12-м матчем у складі канонірів, у якому він зберіг свої ворота недоторканими, не виконавши при цьому жодного сейву.

З моменту переходу голкіпера до Арсеналу в сезоні-2023/24 жоден інший воротар Прем’єр-ліги не може похвалитися такою кількістю "сухих" матчів без жодного відбитого удару.

Топ воротарів АПЛ за кількістю сухих ігор без сейвів з сезону-2023/24:

12 – Давід Рая (Арсенал)

4 – Аліссон Беккер (Ліверпуль)

3 – Едерсон (Манчестер Сіті)

3 – Дін Гендерсон (Крістал Пелас)

3 – Жозе Са (Вулвергемптон)

Загалом за цей період Давід Рая вже провів 39 матчів без пропущених м’ячів у чемпіонаті Англії, що також є найкращим результатом серед усіх воротарів АПЛ.