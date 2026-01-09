Англія

Наставник Арсеналу пояснив, чому нічия на Емірейтс дозволила команді зберегти комфортну перевагу в таблиці.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки виїзної нічиєї з Ліверпулем (0:0) у матчі 21-го туру англійської Прем’єр-ліги, яка дозволила лондонцям утримати відрив від найближчих переслідувачів у шість очок.

Іспанський фахівець звернув увагу на різний характер двох таймів та підкреслив, що долю таких поєдинків часто вирішують дрібні деталі.

"Ми розуміємо, що все вирішується в нюансах. Тайми були абсолютно різними. У першому ми контролювали гру, але нам бракувало останньої передачі, щоб забити. Після перерви точність роботи з м’ячем погіршилася, і це дало супернику можливості для контратак", — зазначив Артета.

Тренер Арсеналу також відзначив надійну гру своєї команди в обороні.

"Я не впевнений, що по наших воротах був хоча б один удар, якщо не брати до уваги нашу власну помилку в другому таймі. У таких матчах усе може вирішити один момент магії. На Енфілді його створив Собослаї, а цього разу — ні. Якщо ти не можеш перемогти, то маєш не програти", — підкреслив наставник канонірів.

Окремо Артета віддав належне Ліверпулю за організованість і пояснив епізод за участі Мартінеллі.

"Ліверпуль заслуговує на повагу за те, наскільки організовано він діяв, особливо в першому таймі. Вони були дуже терплячими і добре обирали моменти для пресингу, а в складі є футболісти найвищого рівня — це чинні чемпіони Англії.

Мартінеллі, ймовірно, не знав, що Бредлі був травмований. Я добре знаю Габі — він точно не мав наміру робити щось погане", — підсумував Артета.

Нагадаємо, Арсенал готовий вступити в гонку за підписання капітана Крістал Пелас.