Нідерландець продовжив власну безпрограшну серію у поєдинках із лондонським клубом до чотирьох зустрічей.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот знову зумів уникнути поразки у матчі проти Арсенала. Під керівництвом нідерландського фахівця мерсісайдці тричі зіграли з лондонцями внічию та один раз виграли. Черговим етапом серії став матч 21-го туру АПЛ, який завершився з рахунком 0:0.

Зустріч у Лондоні видалася емоційно важкою через травму форварда гостей Конора Бредлі. Ігрову атмосферу також зіпсував епізод за участю Габріела Мартінеллі — гравець Арсенала некрасиво повівся, виштовхуючи травмованого суперника за лінію поля.

За підсумками туру Арсенал зберіг за собою лідерство в АПЛ. Ліверпуль наразі перебуває на четвертому місці, продовжуючи боротьбу за потрапляння до зони Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Мартінеллі накликав на себе бурю хейта після матчу з Ліверпулем.