Керманич збірної Нідерландів вважає, що вимушена пауза дозволить лідеру Барселони відпочити перед чемпіонатом світу.
Френкі де Йонг, Getty Images
09 березня 2026, 11:50
Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман висловився щодо пошкодження півзахисника Барселони Френкі де Йонга. 28-річний футболіст пропустив три останні матчі каталонців через проблеми з підколінним сухожиллям.
Очікується, що хавбек не повернеться на поле найближчим часом, проте встигне набрати форму до старту світової першості.
Слова Кумана наводить видання The Touchline:
"Френкі вибув приблизно на шість тижнів. Іноді я навіть думаю, що травми можуть бути на краще, адже це дозволяє гравцям відпочити. Але все ж ми сподіваємося, що він повернеться до своїх найкращих кондицій".
На груповому етапі ЧС-2026 на збірну Нідерландів чекають матчі проти Японії та Тунісу, а третій суперник "помаранчевих" визначиться за підсумками стикових поєдинків.
Раніше повідомлялося, що Барселона цікавиться захисником Тоттенгема.