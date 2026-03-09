Іспанія

Керманич збірної Нідерландів вважає, що вимушена пауза дозволить лідеру Барселони відпочити перед чемпіонатом світу.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман висловився щодо пошкодження півзахисника Барселони Френкі де Йонга. 28-річний футболіст пропустив три останні матчі каталонців через проблеми з підколінним сухожиллям.

Очікується, що хавбек не повернеться на поле найближчим часом, проте встигне набрати форму до старту світової першості.

Слова Кумана наводить видання The Touchline:

"Френкі вибув приблизно на шість тижнів. Іноді я навіть думаю, що травми можуть бути на краще, адже це дозволяє гравцям відпочити. Але все ж ми сподіваємося, що він повернеться до своїх найкращих кондицій".

На груповому етапі ЧС-2026 на збірну Нідерландів чекають матчі проти Японії та Тунісу, а третій суперник "помаранчевих" визначиться за підсумками стикових поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Барселона цікавиться захисником Тоттенгема.