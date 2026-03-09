Англія

Лівий захисник Інтера Федеріко Дімарко потрапив до списку пріоритетів "червоних".

Захисник міланського Інтера Федеріко Дімарко зацікавив Ліверпуль. За інформацією видання The Touchline, 28-річний футболіст став однією з головних трансферних цілей англійського клубу на найближче майбутнє.

Сам італієць цілком прихильно ставиться до можливого переїзду — він був би радий спробувати свої сили в англійській Прем'єр-лізі. Варто зазначити, що минулої зими інтерес до латераля також проявляв Манчестер Юнайтед.

Ринкова вартість Дімарка, за оцінками порталу Transfermarkt, становить 50 мільйонів євро, а його чинна угода з "нерадзуррі" розрахована до 2027 року. У поточному сезоні Федеріко демонструє вражаючу результативність: на його рахунку сім голів та 15 асистів у 36 матчах.

Раніше повідомлялося, що Інтер обрав заміну де Врею.