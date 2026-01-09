Ганець здійснив свою мрію.
Getty images
09 січня 2026, 16:25
Новачок Манчестер Сіті Антуан Семеньйо прокоментував свій трансфер в манкуніанський клуб. Його слова наводить офіційний сайт «містян».
«Я дуже пишаюся тим, що приєднався до Манчестер Сіті.
Я спостерігав за «Сіті» протягом останнього десятиліття під керівництвом Пепа Гвардіоли, і вони були домінуючою командою в Прем'єр-лізі, а також досягали приголомшливих результатів у Лізі чемпіонів, Кубку Англії та Кубку англійської ліги. Вони встановили найвищі стандарти. Це клуб із гравцями та інфраструктурою світового класу, і одним із найбільших тренерів в історії в особі Пепа.
У мене є багато можливостей для вдосконалення, тому бути в цьому клубі на даному етапі моєї кар'єри для мене ідеально. Опинитися тут – справжній привілей. Я впевнений, що ще покажу свій найкращий футбол у майбутньому.
«Сіті» знаходиться у відмінному положенні – вони, як і раніше, беруть участь у чотирьох турнірах. Я справді відчуваю, що можу допомогти їм успішно провести другу половину сезону.
Етіхад — мій новий дім. Мені не терпиться зіграти тут перед вболівальниками, і я сподіваюся показати всім на що я здатний», – заявив Семеньо.
Ман Сіті заплатив Борнмуту за 26-річного вінгера 72 млн. євро.