Англія

Ганець здійснив свою мрію.

Новачок Манчестер Сіті Антуан Семеньйо прокоментував свій трансфер в манкуніанський клуб. Його слова наводить офіційний сайт «містян».

«Я дуже пишаюся тим, що приєднався до Манчестер Сіті.

Я спостерігав за «Сіті» протягом останнього десятиліття під керівництвом Пепа Гвардіоли, і вони були домінуючою командою в Прем'єр-лізі, а також досягали приголомшливих результатів у Лізі чемпіонів, Кубку Англії та Кубку англійської ліги. Вони встановили найвищі стандарти. Це клуб із гравцями та інфраструктурою світового класу, і одним із найбільших тренерів в історії в особі Пепа.

У мене є багато можливостей для вдосконалення, тому бути в цьому клубі на даному етапі моєї кар'єри для мене ідеально. Опинитися тут – справжній привілей. Я впевнений, що ще покажу свій найкращий футбол у майбутньому.

«Сіті» знаходиться у відмінному положенні – вони, як і раніше, беруть участь у чотирьох турнірах. Я справді відчуваю, що можу допомогти їм успішно провести другу половину сезону.

Етіхад — мій новий дім. Мені не терпиться зіграти тут перед вболівальниками, і я сподіваюся показати всім на що я здатний», – заявив Семеньо.

Ман Сіті заплатив Борнмуту за 26-річного вінгера 72 млн. євро.