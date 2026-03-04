Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу Кубка України, який відбудеться 4 березня та розпочнеться о 15:30.

У рамках чвертьфіналу Кубка України-2025/26 у Черкасах місцевий ЛНЗ зіграє домашній матч проти чернівецької Буковини.

ЛНЗ — БУКОВИНА

СЕРЕДА, 4 БЕРЕЗНЯ, 15:30. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЧЕРКАСИ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

У кубка України буде новий володар за підсумками поточного розіграшу, що стало зрозумілим після вильоту донецького Шахтаря за підсумками Класичного на попередній стадії. А от хто ним стане — це вже питання відкрите. Фаворитами традиційно вважаються представники "елітного" дивізіону, але серед них лише троє зуміли дістатись до чвертьфіналу, тож цілком імовірна сенсація принаймні в контексті участі представників нижчих ліг у фіналі.

Але трійка команда УПЛ також виявилась цілком охочою до здобуття трофеїв. Київське Динамо напередодні, наприклад, уже встигло прокласти собі шлях до півфіналі проти повз петровський Інгулець (2:0). А тепер це прагнутиме зробити й черкаський ЛНЗ. Проте колективу Віталія Пономарьова простим це завдання точно не стане.

Бо навпроти "бузкових" буде чернівецька Буковина. І якщо ще чотири-п’ять років тому це була команда з трясовини Другої ліги, то зараз узагалі немає сумнівів у тому, що "жовто-чорні" наступного сезону гратимуть в УПЛ. І це буде точно не той випадок, коли клубу десь може забракнути ресурсів для того, щоб гідно конкурувати з рештою претендентів навіть на високі місця.

"Зимовий чемпіон" проти "зимового чемпіона". Тут усе серйозно. А Буковина ще й нікому не програвала в першій частині сезону. Щоправда, команда Сергія Шищенка й не стартувала досі в 2026 році, тож саме відсутність ігрового тонусу буде для неї найбільшою проблемою. А решту має забезпечити ЛНЗ, який дуже злий сам на себе після минулих вихідних, коли сталась поразка від житомирського Полісся (1:3). І тепер "бузкові" вже не є лідером УПЛ, а натомість відставання "вовків" від них наразі в межах однієї серйозної похибки.

При цьому в Буковині точно будують амбітний проєкт. Інакше б Сергія Шищенка навряд чи можна було спокусити перейти до себе з київської Оболоні, де в нього далеко не все виходило саме через брак ресурсів, але місце в "еліті" для команди в минулому сезоні він зберіг, тож залишав клуб із відчуттям виконаного обов’язку.

Тим часом клуб не тільки тренера до себе запросив, а й купу гравців, яких раніше ви точно могли бачити в клубах на рівні УПЛ, але з тих чи інших причин вони зважились на холодний старт у Першій лізі. А двоє з чинних гравців Буковини саме ЛНЗ і залишили минулого літа. Ідеться про воротаря Германа Пенькова та захисника Петра Стасюка. Тож буде кому передати вітання минулому клубу. У цій парі сенсація реально можлива.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЛНЗ: Ледвій — Путря, Дайко, Горін, Драмбаєв — Рябов, Танковський — Беннетт, Микитишин — Авуду, Ассінор.

Буковина: Пеньков — Стасюк, Прокопчук, Безуглий, Саків – Вітенчук — Підлепенець, Груша, Бойчук, Дахновський — Кожушко.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА