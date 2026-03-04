Інше

Головний плакат Чемпіонат світу з футболу 2026 вперше створили одразу три художники з країн-господарок турніру.

ФІФА представила офіційний постер чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Мундіаль-2026 стане першим в історії турніром, який спільно прийматимуть три країни. Саме цю ідею єдності та співпраці покладено в основу дизайну постера.

The Official #FIFAWorldCup Poster. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 3, 2026

Над створенням головного плаката працювали три митці — по одному від кожної країни-господарки: Карсон Тінг (Канада), Мінерва GM (Мексика) та Генк Вілліс Томас (США). У ФІФА наголосили, що це перший випадок в історії чемпіонатів світу, коли офіційний постер турніру створювали одразу три художники.

"ЧС-2026 — це перший в історії чемпіонат світу з футболу, який проводиться спільно трьома країнами. Офіційний постер турніру оспівує дух співпраці, захоплення та єдність цього унікального моменту в історії. Художники поєднали свої таланти та стилі, щоб створити роботу, яка демонструє, як спільна пристрасть до футболу об'єднує світ", — йдеться у заяві ФІФА.

Крім головного постера, на турнірі буде представлено окрему серію плакатів для 16 міст-господарів. Це стане першим випадком в історії Мундіалів, коли кожне місто отримає власний офіційний постер.

Чемпіонат світу 2026 року пройде з 11 червня до 19 липня. Турнір уперше відбудеться у трьох країнах одночасно та стане одним із наймасштабніших в історії світового футболу.