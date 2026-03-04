Головний тренер Атлетіко Мадрид відзначив лідерів каталонців після напруженого півфіналу Кубка Іспанії.
Сімеоне та Рафінья, Getty Images
04 березня 2026, 11:53
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне похвалив двох футболістів Барселони після поєдинку в Кубку Іспанії. Каталонці здобули перемогу з рахунком 3:0, проте до фіналу пройшли "матрацники", які виграли першу зустріч у лютому з рахунком 4:0.
Спілкуючись із журналістами на Камп Ноу, Сімеоне висловив захоплення виступом Рафіньї та Педрі:
"Треба віддати належне Рафіньї — він фантастичний гравець. Він і Педрі — просто неймовірні футболісти".
Сьогодні Реал Сосьєдад та Атлетік Більбао розіграють другу путівку до фіналу турніру.