Іспанія

Головний тренер Атлетіко Мадрид відзначив лідерів каталонців після напруженого півфіналу Кубка Іспанії.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне похвалив двох футболістів Барселони після поєдинку в Кубку Іспанії. Каталонці здобули перемогу з рахунком 3:0, проте до фіналу пройшли "матрацники", які виграли першу зустріч у лютому з рахунком 4:0.

Спілкуючись із журналістами на Камп Ноу, Сімеоне висловив захоплення виступом Рафіньї та Педрі:

"Треба віддати належне Рафіньї — він фантастичний гравець. Він і Педрі — просто неймовірні футболісти".

Сьогодні Реал Сосьєдад та Атлетік Більбао розіграють другу путівку до фіналу турніру.