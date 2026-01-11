Англія

Президент клубу, що створив головну сенсацію, приголомшив журналістів

Казковий сюжет скромного Маклсфілда, який вибив представника Прем'єр-ліги та чинного чемпіона Кубка Англії Крістал Пелас (2:1), отримав несподіване і комічне продовження.

Після фінального свистка власник клубу Роберт Сметерст зробив зізнання, яке миттєво стало вірусним. В ефірі телеканалу TNT Sports, переповнений емоціями функціонер розповів, що придбання футбольного клубу не було частиною ретельно продуманого бізнес-плану.

"Насправді це сталося випадково, під впливом алкоголю та інтернету. Я купив цю команду в інтернеті під час чотириденного запою. Я навіть не пам'ятаю, як це зробив, а зараз подивіться, де ми – це неймовірно!, — щиро зізнався власник.

Нагадаємо, Максфілд виступає у шостому по силі чемпіонату Англії, посідаючи місце в середині турнірної таблиці.