Англія

Неймовірний виступ команди Пепа.

В рамках 1/32 фіналу Кубка Англії завершилися ще сім поєдинків.

Манчестер Сіті — Ексетер 10:1

Голи: Оллін 12, Родрі 24, Дойл-Хейс 42, (аг), Фіцвотерк 45+2 (аг), Льюїс 49, Семеньйо 54, Рейндерс 72, О'Райлі 79, Макайду 86, Льюїс 90+1 — Бірч 90.

Манчестер Сіті: Траффорд — Льюїс, Хусанов, Оллін (Сілва, 64), Аке (Мфуні, 46) — Родрі (О'Райллі, 46) — Макайду, Рейндерс, Шеркі, Семеньйо (Доку, 64) — Голанд (Мукаса, 46).

Ексетер: Вітворт — Тернс, Фіцвотер, Вудхаус Кертіс — Нісканен, Дойл-Хейс, Брірлі, Оукс — Коул (Хіггінс, 59) — Верем (Медженніс, 46), Ейтчісон (Мендес Гомес, 59).

Шеффілд Венсдей — Брентфорд 0:2

Голи: Льюїс-Поттер 27, Єнсен 64 (пен.)

Українець Єгор Ярмолюк у цьому матчі на полі не зʼявлявся.

Бернлі — Мілуолл 5:1

Голи: Барнс 11, 65, Чауна 35, Ентоні 44, Банель 89 — Коберн 90+4

Борем Вуд — Бертон 0:5

Голи: Лофтхаус 35, О’Коннелл 41 автогол, Таварес 67, Уільямс 83, Маккірнан 90+2

Донкастер — Саутгемптон 2:3

Голи: Пірсон 48, Ґібсон 59 — Бреґґ 8, Арчер 24, Мацукі 41

Іпсвіч — Блекпул 2:1

Голи: Філоджен 35, Ґрівз 87 — Флетчер 90+6 пенальті

Ньюкасл — Борнмут 3:3, пенальті 7:6

Голи: Барнс 50, 118, Ґордон 90+4 — Скотт 63, Брукс 69, Таверньє 120+2

Сток Сіті — Ковентрі 1:0

Гол: Сіссе 88

Максим Таловєров вийшов у стартовому складі Сток Сіті на матч проти лідера Чемпіоншипу Ковентрі.

Фулгем — Мідлсбро 3:1

Голи: Уілсон 61, Сміт-Роу 77, Кевін 90+3 — Хекні 30