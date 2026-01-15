Англія

Відсутність відповідного пункту в угоді з Арсеналом та обмежена ігрова практика українця ускладнюють можливий сценарій.

Ноттінгем Форест вивчає варіант припинення орендної угоди з Олександром Зінченком ще до завершення сезону, повідомляє BBC.

Український захисник перебрався до клубу влітку 2025 року на правах оренди з Арсеналу. Чинна домовленість розрахована до літа цього року, коли також спливає контракт гравця з лондонським клубом.

Водночас реалізувати такий крок буде непросто. У договорі між клубами не передбачено механізму дострокового розірвання оренди, а склад Арсеналу вже укомплектований, що може стати додатковою перешкодою у разі повернення футболіста.

У нинішньому сезоні Зінченко провів 10 матчів у всіх турнірах. Лише чотири рази він виходив у стартовому складі та поки що не відзначився результативними діями.