Англія

Команда Шона Дайча не змогла здолати представника Чемпіоншипу у післяматчевій серії пенальті.

У поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії Ноттінгем Форест зазнав болісної поразки від Рексема, який виступає у Чемпіоншипі. Основний час і додаткові 30 хвилин завершилися результативною нічиєю 3:3, а в серії пенальті сильнішими виявилися господарі — 4:3.

Рексем потужно провів перший тайм і пішов на перерву з комфортною перевагою. Голами відзначилися Ліберато Какаче та Олівер Ретбоун, скориставшись помилками оборони гостей.

Після перерви Ноттінгем Форест значно додав і зумів повернутися в гру: Ігор Жезус скоротив відставання, однак Домінік Хаєм знову збільшив перевагу Рексема.

Кінцівка основного часу перетворилася на справжній трилер. Каллум Гадсон-Одой оформив дубль, зрівнявши рахунок на 89-й хвилині та перевівши матч в овертайм. У додатковий час команди не змогли визначити переможця, тож доля путівки до наступного раунду вирішувалася в серії пенальті.

Героєм післяматчевих одинадцятиметрових став воротар Рексема Артур Оконкво, який парирував вирішальний удар Омарі Гатчінсона, а до цього — Ігора Жезуса.

Українець Олександр Зінченко розпочав матч у стартовому складі Ноттінгем Форест і був замінений після перерви. Для команди з АПЛ виліт став одним із найгучніших сюрпризів цієї стадії Кубка Англії.

*Рексем — Ноттінгем Форест 3:3 (4:3 — пен.)

Голи: Какаче, 37, Ретбоун, 40, Хаєм, 74 — Ігор Жезус, 64, Гадсон-Одої, 76, 89

