Італія

Мілан розглядає перехід українця.

Майбутнє капітана збірної України Олександра Зінченка може бути пов’язане з італійською Серією А.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport із посиланням на Mex, 29-річний універсал потрапив у сферу інтересів Мілана. Керівництво Мілана високо оцінює ігровий інтелект та міжнародний досвід українця. В італійському клубі Зінченка розглядають не як флангового захисника, а як підсилення середньої лінії.

Зокрема, Олександр може стати прямою заміною Рубену Лофтусу-Чіку. Англієць після травми демонструє низьку результативність (лише один забитий м'яч), що змушує тренерський штаб россонері шукати альтернативні варіанти для креативу в центрі поля.

Нагадаємо: Зінченка все має діючий контракт з лондонським Арсеналом. Наразі він виступає за Ноттінгем Форест на правах оренди. Угода з канонірами спливає вже влітку 2026 року. Нещодавно у складі лісників українець провів 150 матч в АПЛ.