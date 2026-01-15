Англія

14 січня 2026 року.

Арсенал у матчі півфіналу Кубка англійської ліги обіграв Челсі на полі суперників за лондонським дербі (3:2).

Два з трьох м’ячів у цій зустрічі "сині" пропустили через безпосередні помилки власного воротаря Роберта Санчеса, що значно погіршило становище команди Ліама Росеньйора.

Однак поява на полі Алехандро Гарначо раптово дозволила господарям частину цього відставання відіграти. Проте не повністю — "каноніри" встигли оформити й третій гол посеред другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Арсенал у рамках півфіналу Кубка ліги-2025/26:

Челсі — Арсенал 2:3

Голи: Гарначо, 57, 83 — Вайт, 7, Йокерес, 49, Субіменді, 71

Челсі: Санчес — Ачімпонг (Бадьяшиль, 53), Фофана (Гато, 75), Чалоба, Кукурелья (Адарабіойо, 81) — Сантос, Е. Фернандес — Естеван, Жуан Педро (Меука, 81), Нету — Гую (Гарначо, 53).

Арсенал: Аррісабалага — Вайт, Саліба, Габріел, Тімбер — Едегор (Меріно, 68), Субіменді, Райс (Гаверц, 82) — Сака, Троссар (Мартінеллі, 67), Йокерес (Жезус, 82).

Попередження: Естеван, Кукурелья, Бадьяшиль, Нету — Троссар, Аррісабалага, Меріно, Тімбер.