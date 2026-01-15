Перед матчем-відповіддю на Емірейтс команда Мікеля Артети матиме перевагу.
Челсі — Арсенал, Getty Images
15 січня 2026, 00:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Арсенал 2:3
Голи: Гарначо, 57, 83 — Вайт, 7, Йокерес, 49, Субіменді, 71
Челсі: Санчес — Ачімпонг (Бадьяшиль, 53), Фофана (Гато, 75), Чалоба, Кукурелья (Адарабіойо, 81) — Сантос, Е. Фернандес — Естеван, Жуан Педро (Меука, 81), Нету — Гую (Гарначо, 53).
Арсенал: Аррісабалага — Вайт, Саліба, Габріел, Тімбер — Едегор (Меріно, 68), Субіменді, Райс (Гаверц, 82) — Сака, Троссар (Мартінеллі, 67), Йокерес (Жезус, 82).
Попередження: Естеван, Кукурелья, Бадьяшиль, Нету — Троссар, Аррісабалага, Меріно, Тімбер.