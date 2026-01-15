Бруно Гімараес може отримати оновлений договір на покращених фінансових умовах.
Бруно Гімараес, Getty Images
15 січня 2026, 12:59
Ньюкасл не збирається розлучатися зі своїм провідним півзахисником Бруно Гімараесом. За інформацією TEAMtalk, представники клубу готують нову пропозицію для 28-річного бразильця. Сторони планують обговорити деталі майбутньої угоди, щоб закріпити перебування футболіста в команді на тривалий термін.
Бразилець, який перебрався до Англії три роки тому, проводить потужний сезон. У його активі 31 поєдинок, 8 голів та 6 асистів у всіх змаганнях. Його внесок у гру "сорок" є визначальним, що підтверджує і висока ринкова оцінка гравця у 75 мільйонів євро за версією Transfermarkt.
Поки що діюча угода сторін розрахована ще на два з половиною сезони, проте Ньюкасл хоче убезпечити себе від потенційних трансферних запитів конкурентів.
Вже цієї неділі, 18 січня, Гімараес матиме змогу вкотре підтвердити свій рівень у виїзному матчі проти Вулвергемптона.