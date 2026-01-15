Англія

Бруно Гімараес може отримати оновлений договір на покращених фінансових умовах.

Ньюкасл не збирається розлучатися зі своїм провідним півзахисником Бруно Гімараесом. За інформацією TEAMtalk, представники клубу готують нову пропозицію для 28-річного бразильця. Сторони планують обговорити деталі майбутньої угоди, щоб закріпити перебування футболіста в команді на тривалий термін.

Бразилець, який перебрався до Англії три роки тому, проводить потужний сезон. У його активі 31 поєдинок, 8 голів та 6 асистів у всіх змаганнях. Його внесок у гру "сорок" є визначальним, що підтверджує і висока ринкова оцінка гравця у 75 мільйонів євро за версією Transfermarkt.

Поки що діюча угода сторін розрахована ще на два з половиною сезони, проте Ньюкасл хоче убезпечити себе від потенційних трансферних запитів конкурентів.

Вже цієї неділі, 18 січня, Гімараес матиме змогу вкотре підтвердити свій рівень у виїзному матчі проти Вулвергемптона.