Англія

Англійський клуб із Ліги 1 готовий викласти значну суму за зірку Аллсвенскан, випереджаючи в гонці Бешикташ та Лілль.

Бірмінгем Сіті, власником якого є легенда американського футболу Том Бреді, продовжує дивувати трансферний ринок своїми амбіціями. Клуб, що наразі виступає в Чемпіоншипі, націлився на підписання найкращого бомбардира чемпіонату Швеції.

За інформацією Tipsbladet, Бірмінгем готовий задовольнити фінансові апетити шведського клубу та самого гравця, щоб переманити його на Сент-Ендрюс. Це справжня сенсація, адже головними конкурентами англійців у боротьбі за нападника були турецький гранд Бешикташ та французький Лілль, які регулярно виступають у єврокубках.

Мова йде про 21-річного нападника Юргордена, Аугусто Пріске який став справжнім відкриттям сезону в Швеції, завоювавши титул найкращого бомбардира Аллсвенскан. Його результативність привернула увагу скаутів по всій Європі, але саме проект Бірмінгема з його планами швидкого повернення до Прем'єр-ліги виявився найбільш переконливим (або фінансово привабливим).

Для Бірмінгема цей трансфер — чергова заява про наміри не затримуватися в нижчих лігах і якнайшвидше повернутися до еліти англійського футболу.