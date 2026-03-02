Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу Кубка Іспанії-2025/26 Барселона зустрінеться з Атлетіко (перший поєдинок — 0:4).

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 3 березня, на Spotify Камп Ноу в Барселоні, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 5.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.29.

Вихід "блаугранас" до наступного раунду турніру оцінюється в 8.48, а "рохібланкос" — в 1.08.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Барселона: -1,25", представлений показником 1.93.

Коефіцієнтом 1.98 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ламіна Ямаля або Феррана Торреса, тоді як потенційний гол Рафіньї — 2.09.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Барселони + обидві заб'ють". На нього можна поставити з показником 2.27.

Слідкуйте за матчем Барселона — Атлетіко на Football.ua.