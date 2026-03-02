Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Барселона — Атлетіко Мадрид, Getty Images
02 березня 2026, 20:22
У рамках 1/2 фіналу Кубка Іспанії-2025/26 Барселона зустрінеться з Атлетіко (перший поєдинок — 0:4).
Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 3 березня, на Spotify Камп Ноу в Барселоні, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 5.40. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.29.
Вихід "блаугранас" до наступного раунду турніру оцінюється в 8.48, а "рохібланкос" — в 1.08.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Фора Барселона: -1,25", представлений показником 1.93.
Коефіцієнтом 1.98 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ламіна Ямаля або Феррана Торреса, тоді як потенційний гол Рафіньї — 2.09.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Барселони + обидві заб'ють". На нього можна поставити з показником 2.27.
Слідкуйте за матчем Барселона — Атлетіко на Football.ua.