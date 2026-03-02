Французу діагностували розтягнення зв’язок лівого коліна, лікування відбувається консервативним методом.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
02 березня 2026, 20:55
Реал оприлюднив офіційну медичну заяву щодо стану здоров’я свого зіркового нападника Кіліана Мбаппе.
Після додаткових обстежень, проведених французькими спеціалістами під контролем медичної служби мадридського клубу, у 27-річного нападника підтверджено розтягнення зв’язок лівого коліна.
У клубі зазначили, що обраний консервативний метод лікування є доцільним, а подальші кроки залежатимуть від динаміки відновлення.
Таким чином, Реал продовжує курс терапії без хірургічного втручання, намагаючись стабілізувати стан важливого для себе футболіста та уникнути операції. Участь Мбаппе у найближчих матчах, зокрема у ключових поєдинках Ліги чемпіонів, залишається під питанням.
Нагадаємо, проблеми з коліном турбують француза ще з грудня. У клубі сподіваються, що пауза дозволить гравцеві повністю відновитися та повернутися на поле без ризику рецидиву. Наразі терміни повернення нападника визначатимуться залежно від його самопочуття та результатів подальшого медичного контролю.