Французу діагностували розтягнення зв’язок лівого коліна, лікування відбувається консервативним методом.

Реал оприлюднив офіційну медичну заяву щодо стану здоров’я свого зіркового нападника Кіліана Мбаппе.

Після додаткових обстежень, проведених французькими спеціалістами під контролем медичної служби мадридського клубу, у 27-річного нападника підтверджено розтягнення зв’язок лівого коліна.

У клубі зазначили, що обраний консервативний метод лікування є доцільним, а подальші кроки залежатимуть від динаміки відновлення.

Таким чином, Реал продовжує курс терапії без хірургічного втручання, намагаючись стабілізувати стан важливого для себе футболіста та уникнути операції. Участь Мбаппе у найближчих матчах, зокрема у ключових поєдинках Ліги чемпіонів, залишається під питанням.

Нагадаємо, проблеми з коліном турбують француза ще з грудня. У клубі сподіваються, що пауза дозволить гравцеві повністю відновитися та повернутися на поле без ризику рецидиву. Наразі терміни повернення нападника визначатимуться залежно від його самопочуття та результатів подальшого медичного контролю.