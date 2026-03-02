Італія

Неймовірний матч в Римі.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні підбив підсумки матчу з Ювентусом (3:3) у 27-му турі Серії А.

"Це правда, що ми могли відірватися від Ювентуса на сім очок, але такий матч не повинен збити нас з пантелику.

Справа не тільки в голі на останніх хвилинах, перший м'яч теж прийшов після штрафного з дальньої дистанції. А у випадку з голом Гатті на 93-й хвилині ми діяли трохи пасивно. Ми бачимо, що в нашій лізі багато таких ситуацій в останні хвилини матчів, навіть у доданий час. Всі набирають багато очок в останні хвилини, і ми, звичайно, могли б зіграти краще, але були статичні в цьому епізоді.

Відступати до своїх воріт — це нормально, особливо якщо у вас є такий гравець, як Мален, який використовує вільний простір. Відхід Крістанте позбавив нас фізичної сили при стандартних положеннях. Голи були схожими, і ми також повинні віддати належне Консейсану у випадку з першим голом. При двох інших ми були пасивними, але це єдине, за що ми можемо собі дорікнути.

Ми могли б уникнути цього фолу, але це нормально. Можливо, були й інші порушення, які ні до чого не привели. Ми також забили зі стандартних положень.

У такі моменти нам потрібно бути більш енергійними, в останні хвилини справа не в втомі. Тільки зі стандартних положень у них був шанс забити. Ми могли зіграти краще», – сказав Гасперіні.