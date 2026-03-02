Інше

Аргентинець відзначив свого співвітчизника.

Головний тренер Інтер Маямі Хавьєр Маскерано висловився про нападника кокоманди Ліонеля Мессі. Його слова наводить ESPN.

"Він найкращий гравець в історії цього виду спорту. Він лідер, і як лідер він надихає інших, але й йому найчастіше потрібне натхнення.

Коли він атакував, він мав більше варіантів, і, маючи стільки можливостей, він здатний створювати моменти як ніхто інший – саме це й дозволило нам перевернути гру", – сказав Маскерано.

Цього сезону Лео Мессі відіграв за Інтер Маямі два матчі та забив два голи.