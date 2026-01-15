Англія

Бірмінгемський клуб готує довгостроковий контракт для колишнього нападника аристократів

Астон Вілла під керівництвом Унаї Емері планує шокувати трансферний ринок, повернувши до Англії колишнього форварда Челсі та Роми Теммі Абрахама.

Клуб розглядає 28-річного нападника як ідеальну заміну для Доніелла Малена, який залишає команду. Віллани погодилися відпустити нідерландця до італійської Роми. Угода передбачає оренду на 6 місяців із зобов'язанням викупу за 25 мільйонів фунтів стерлінгів в кінці сезону.

Мален, який провів у клубі лише рік, прагне грати на позиції чистого форварда, що спонукало його до зміни обстановки. На звільнене місце Астон Вілла націлилася підписати Теммі Абрахама.

За інформацією The Times, клуб готовий запропонувати нападнику контракт терміном на 4,5 роки. Хоча Астон Вілла лідирує в гонці за гравцем, випереджаючи Евертон, угода є непростою. Наразі Абрахам виступає на правах оренди за турецький Бешикташ (права належать Ромі), і стамбульський клуб нібито вже активував опцію викупу.

Проте бажання самого гравця повернутися до Прем'єр-ліги, де він має багатий досвід, може стати вирішальним фактором. Абрахам вже знайомий із Вілла Парк, адже успішно грав тут в оренді в сезоні 2018/19, допомігши команді вийти в АПЛ.

Його повернення може додати необхідної вогневої міці команді Емері, яка наразі посідає третє місце в таблиці і продовжує боротьбу за найвищі місця. Унаї Емері підтвердив, що клуб активно працює на ринку: Клуб працює. "Люди, відповідальні за це, збирають інформацію про можливості, і якщо ми зможемо покращити наш склад, ми це зробимо".