Італія

Перехід стрімко наближається до завершення.

Нідерландський нападник бірмінгемської Астон Вілли Доніелл Мален став трансферною ціллю італійської Роми в це зимове вікно.

І, на відміну від випадку з італійським нападником мадридського Атлетіко Джакомо Распадорі, "вовки" в цих перемовинах щодо 26-річного виконавця почували себе значно краще.

Гравець готується до візиту в столицю Італії, тоді як клуби вже завершили укладання всіх необхідних документів, які тепер очікують на фінальний підпис сторін.

Очікується орендна угода до завершення сезону за 2 млн євро, після чого Рома буде зобов’язана докласти ще 25 млн євро влітку за повноцінний трансфер.

У цьому сезоні на рахунку Малена сім голів та два асисти в 29 матчах.