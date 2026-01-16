Англія

Вкрай важлива побутова деталь.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор поспілкувався зі своїми футболістами щодо гігієни. Його слова наводить Sky.

«Наші лікарі роблять все, щоб стримати цей, очевидно, вірус, тому що деякі члени штабу теж захворіли.

Сьогодні у нас з гравцями були збори на тему необхідності мити руки, базові речі, які дійсно важливі, і я сподіваюся, що ми зможемо стримати інфекцію.

У нас напружений період, нам потрібно, щоб кожен був готовий та здоровий», – сказав Росеньйор.

Через застуду останню гру команди пропустили Ліам Делап та Джеймі Гіттенс.