Майлз Льюїс-Скеллі прагне отримувати більше ігрового часу, тому розглядає варіант з орендою.

У літнє трансферне вікно склад Арсенала може залишити один із перспективних виконавців. Як повідомляє Football Insider, Майлз Льюїс-Скеллі незадоволений обмеженою кількістю ігрової практики у стані "канонірів".

Найбільш імовірним сценарієм розвитку подій вважається оренда гравця до іншого клубу, де він зможе стати стабільним виконавцем основного складу. У поточному сезоні Льюїс-Скеллі взяв участь у 14 матчах Прем'єр-ліги, проте провів на полі лише 312 хвилин. Востаннє футболіст з'являвся у грі чемпіонату ще 8 січня.

Попри брак ігрового часу, ринкова вартість юного таланта залишається високою — фахівці порталу Transfermarkt оцінюють його у 40 мільйонів євро.

