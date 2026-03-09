Англія

Півзахисник Ліверпуля розповів, як зірковий єгиптянин сприяв його адаптації в англійському клубі.

Німецький хавбек Флоріан Вірц згадав свої перші кроки у складі "червоних". Гравець приєднався до команди минулого літа, перейшовши з Баєра за 125 мільйонів євро. Початок кар'єри в Англії виявився для нього непростим: зірковий новачок стикався з критикою через тривалу відсутність результативних дій.

Слова Вірца наводить ресурс Anfield Sector:

"Мо Салах постійно намагався мені допомогти, розмовляв зі мною. Він також приходив у Ліверпуль молодим і був дорогим придбанням. Мо намагався завести розмову, щоб я почувався вільно".

У поточному сезоні 22-річний атакувальний півзахисник уже встиг адаптуватися та записав до свого активу шість голів і вісім асистів у 36 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах.

