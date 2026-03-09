Англія

Керівництво "червоних дияволів" ухвалить остаточне рішення щодо головного тренера вже після завершення сезону.

У Манчестер Юнайтед може знову змінитися керманич після закінчення поточного ігрового року. Поки що боси клубу цілком задоволені роботою виконувача обов'язків головного тренера Майкла Карріка.

Як повідомляє The Athletic, у стані "манкуніанців" вважають, що їхня віра в англійського фахівця повністю виправдалася. Проте остаточне рішення щодо його подальшої долі в команді ще не прийнято.

Наразі тривають пошуки постійного наступника Рубена Аморіма. Раніше Манчестер Юнайтед приписували інтерес до таких іменитих наставників, як Роберто Де Дзербі, Карло Анчелотті та Роберто Мартінес. На сьогодні команда посідає третю сходинку в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

