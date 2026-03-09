Іспанія

На матчі Ла Ліги проти Хетафе стадіон Метрополітано перетвориться на атмосферу Бірмінгема 1930-х років.

Мадридський Атлетіко уклав партнерську угоду зі стримінговою платформою Netflix для просування фільму The Immortal Man, який продовжує історію персонажа Томаса Шелбі із популярного серіалу Гострі козирки.

Прем’єра стрічки на платформі запланована на 20 березня. У межах співпраці іспанський клуб просуватиме фільм у своїх соціальних мережах, а також візьме участь у створенні спеціального рекламного ролика за участю футболістів команди.

Особливу акцію планують провести перед матчем чемпіонату Іспанії проти Хетафе, який відбудеться 14 березня на стадіоні Метрополітано. Під час виходу команд на поле гравців Атлетіко супроводжуватимуть актори, стилізовані під персонажів Гострих козирків, які виконуватимуть роль охорони.

Крім того, на території стадіону з’являться тематичні локації у стилі Бірмінгема 1930-х років. Серед них — бар Garrison, перукарня у ретро-стилі, а також актори у характерних кепках, які роздаватимуть уболівальникам газети та берети.

Фінансові умови партнерства між Атлетіко та Netflix не розголошуються.

