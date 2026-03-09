Іспанія

Клуб відмовився від трансферу через фінансові обмеження.

Колишній головний тренер Барселони Хаві розповів, що під час роботи в каталонському клубі наполягав на підписанні півзахисника Реал Сосьєдада Мартіна Субіменді. За словами фахівця, саме цього гравця він бачив ідеальною заміною для Серхіо Бускетса.

Проте реалізувати трансфер не вдалося через фінансову ситуацію клубу.

"Бускетс йшов, і я попросив їх підписати Субіменді. Але вони відмовили мені з фінансових причин", — сказав Хаві.

У підсумку іспанський хавбек залишив Реал Сосьєдад ще на один сезон, а влітку 2025 року перейшов до лондонського Арсенала. Сума трансферу тоді склала приблизно 65 мільйонів євро.

