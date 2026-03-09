Іспанія

Французький форвард працював із командою після обстеження коліна в Парижі.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе зробив ще один крок до повернення на поле після травми. Французький форвард провів тренування разом із основною командою мадридців.

Футболіст приєднався до занять після медичних обстежень коліна, які він проходив у Парижі минулого тижня. Попри повернення до тренувального процесу, участь Мбаппе у найближчих матчах залишається під питанням.

Очікується, що форвард точно пропустить перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті на Сантьяго Бернабеу. Також існує ризик, що він не зможе зіграти і в матчі-відповіді в Англії.

У поточному сезоні Мбаппе демонструє відмінну результативність. У 33 матчах за Реал француз забив 38 голів та віддав шість результативних передач.