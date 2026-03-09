Україна

Український боксер підтримав житомирський клуб і заявив, що арбітраж шкодить розвитку футболу.

Український боксер Олександр Усик прокоментував резонансні епізоди суддівства у матчі 19-го туру УПЛ між Поліссям і Динамо, який завершився перемогою киян з рахунком 2:1.

"Хочу підтримати президента Полісся Геннадія Буткевича і всю команду. Зграя, вчора ви були неймовірні. Ви завжди неймовірні.

Хочу сказати, що український футбол з таким суддівством помре, і він вже помирає. Вбивають команди, які зростають, які вкладають величезні кошти у український футбол.

Судді... ви дуже погано судите. І таким чином ви вбиваєте футбол. До Динамо в мене жодних питань немає. Я цей клуб підтримую і буду підтримувати.

Щось зробіть з тим, щоб український футбол надалі зростав, а не вмирав", — заявив Усик.

Нагадаємо, президент Полісся вимагає пояснень від УАФ після скандального матчу з Динамо.