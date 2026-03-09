Франція

Капітан "містян" із високою ймовірністю проводить свій останній сезон у складі англійського гранда.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва близький до завершення свого етапу кар'єри в Манчестері. Контракт 31-річного португальця добігає кінця вже цього літа, а переговори щодо його продовження наразі не ведуться.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, список претендентів на гравця поповнив ПСЖ. Паризький гранд розглядає можливість підписання атакувального хавбека на правах вільного агента після завершення нинішнього сезону.

Окрім парижан, інтерес до Бернарду Сілви виявляють турецький Галатасарай та каталонська Барселона. Португалець захищає кольори Манчестер Сіті ще з 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Аке може змінити Манчестер Сіті на Мілан.