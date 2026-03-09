Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру української Прем’єр-ліги, у якому львівський Рух та харківський Металіст 1925.

Львівський Рух та харківський Металіст 1925 зіграють на Арені Львів у дев'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Іван Федик, після поразки від київської Оболоні (0:1), залучив до стартового складу Киричка до центру оборони, тоді як Рейляну гратиме в центрі поля.

Младен Бартулович, на тлі перемоги над Олександрією (1:0), використав із перших хвилин Чурка в центрі поля.

Рух: Герета — Роман, Киричок, Товарницький, Залипка — Рейляну, Підгурський, М. Бойко — Притула, Ігор, Таллес.

Запасні: Клименко, Левицький, К. Денисов, І. Денисов, Ясінський, Рибак, Алмазбеков, Себро, Клайвер, Квас, Слива.



Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Чурко, Калюжний, Аревало — Забергджа, Петер, Антюх.

Запасні: Проценко, Капінус, Мартинюк, Дубко, Арі, Кастільйо, І. Когут, Рашиця, Литвиненко, Калітвінцев, Баптістелла, Мба.

Гра Рух — Металіст 1925 почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.