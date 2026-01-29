Ліга чемпіонів

Поразка від Брюгге (0:3) та виліт з Ліги чемпіонів ставить тренера під питання.

Майбутнє Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера Марселя опинилося під серйозною загрозою після поразки від Брюгге (0:3) у заключному, 8-му турі загального етапу Ліги чемпіонів.

За підсумками матчу французький клуб посів 25-те місце в турнірній таблиці та не зумів пробитися до плейоф єврокубка. Вирішальним фактором став паралельний поєдинок, у якому Бенфіка завдяки голу українського воротаря Анатолія Трубіна в компенсований час обійшла Марсель за різницею забитих і пропущених м’ячів.

Як повідомляє RMC Sport, італійському фахівцю загрожує звільнення. Наразі Де Дзербі не працює з командою на тренуваннях, а веде переговори з керівництвом клубу щодо свого подальшого майбутнього. Джерела, близькі до Марселя, зазначають, що остаточне рішення поки не ухвалене.

Команда перебуває на тренувальному зборі в паризькому регіоні та готується до матчу чемпіонату Франції, однак атмосфера всередині колективу залишається напруженою. Тренування після поразки від Брюгге проводив тренерський штаб.

Попри єврокубкову невдачу, в Лізі 1 Марсель демонструє стабільні результати — команда посідає 3-тє місце, маючи 38 очок після 19 турів, і відстає від лідируючого ПСЖ на сім балів.

Нагадаємо, Роберто Де Дзербі очолив Марсель у липні 2024 року, а його контракт із клубом чинний до 30 червня 2027 року. Раніше італієць також працював головним тренером Шахтаря.