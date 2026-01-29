Інше

Колишній глава футбольної асоціації отримав довічне ув’язнення, а екс-тренера збірної засудили до 20 років тюрми.

У Китаї завершився один із найбільших антикорупційних процесів в історії місцевого футболу, що охоплював період з 2015 по 2021 роки. За його підсумками 73 особи довічно відсторонені від будь-якої діяльності у футболі.

Колишній президент Китайської футбольної асоціації Чень Сюйюань був засуджений до довічного ув’язнення за корупційні злочини, тоді як екс-головний тренер національної збірної Лі Те отримав 20 років тюрми. Крім того, 13 професійних клубів зазнали дисциплінарних санкцій у вигляді штрафів та зняття очок.

Антикорупційна кампанія триває з листопада 2022 року і вже стала наймасштабнішою в історії китайського футболу. У межах цього розслідування також був засуджений відомий арбітр категорії ФІФА Тань Хай, який раніше очолював суддівський департамент Китайської футбольної асоціації. З грудня 2024 року він відбуває покарання у вигляді шести з половиною років ув’язнення з конфіскацією майна.