Ліга Європи

Стала відома підсумкова таблиця загального етапу другого за значимістю єврокубкового турніру в сезоні-2025/26 та учасники плей-оф.

Після завершення заключного, восьмого туру загального етапу Ліги Європи сезону 2025/26 остаточно сформувалася турнірна таблиця та визначилися всі учасники стадії плей-оф.

Прямі путівки до 1/8 фіналу, посівши місця з першого по восьме, здобули Ліон, Астон Вілла, Мідтьюлланн, Реал Бетіс, Порту, Брага, Фрайбург та Рома з українцем Артемом Довбиком. Ці команди пропустять стадію плей-оф раунду та одразу розпочнуть виступи в основній сітці вибування.

У плей-оф раунді, де команди боротимуться за вихід до 1/8 фіналу, зіграють клуби, що фінішували на позиціях з дев’ятої по 24-ту. До цього списку увійшли Генк, Болонья, Штутгарт, Ференцварош, Ноттінгем Форест, Вікторія Пльзень, Црвена Звезда, Сельта, ПАОК, Лілль, Фенербахче, Панатінаїкос, Селтік, Лудогорець, Динамо Загреб та Бранн.

Водночас за підсумками загального етапу турнір залишили Янг Бойз, Штурм, Стяуа, Гоу Егед, Феєнорд, Базель, Зальцбург, Рейнджерс, Ніцца, Утрехт, Мальме та Маккабі Тель-Авів.

Таким чином, Ліга Європи переходить у вирішальну фазу, де на вболівальників чекають матчі на вибування.

Жеребкування стикових матчів 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 30 січня, о 14:00. У ньому візьмуть участь такі команди: