Відбулися заключні матчі основного етапу Ліги Європи.
Лілль - Фрайбург, Getty Images
30 січня 2026, 00:21
Сьогодні, 29 січня, відбулися заключні матчі Ліги Європи у рамках восьмого туру основного етапу турніру.
У першому матчі Лілль на своєму полі вирвав перемогу над Фрайбургом з рахунком 1:0 завдяки голу Жиру, який у компенсований час реалізував пенальті.
Лілль — Фрайбург 1:0
Гол: Жиру, 90+2 (пен).
У другій зустрічі Мідтьюлланн відсвяткував перемогу над загребським Динамо з рахунком 2:0. Авторами голів стали Шимшир та Єнсен.
Мідтьюлланн — Динамо Загреб 2:0
Голи: Шимшир, 49, Єнсен, 74.
У третьому поєдинку Порту здобув вольову перемогу над Рейнджерс із рахунком 3:1. Шотландці першими відкрили рахунок зусиллями Гассами, після чого перемогу "драконам" забезпечили точні удари Мори, Моури та Беднарека.
Порту — Рейнджерс 3:1
Голи: Мора, 27, Моура, 36, Беднарек, 41 — Гассама, 6.
Реал Бетіс на своєму полі зміг обіграти Феєнорд із рахунком 2:1. Перемогу "бетікос" принесли голи у виконанні Антоні та Еззальзулі, а у гостей єдиний м'яч забив Тенгстедт.
Реал Бетіс — Феєнорд 2:1
Голи: Антоні, 17, Еззальзулі, 32 — Тенгстедт, 77.
Насамкінець Астон Вілла провела неймовірний камбек проти Зальцбурга з рахунком 3:2. Нідерландці вели з рахунком 2:0 до 65 хвилини завдяки голам Конате та Єо, проте потім "леви" зібралися і забили три м'ячі у ворота суперника. Авторами голів стали Роджерс, Мінгс та Джимо-Алоба.
Астон Вілла — РБ Зальцбург 3:2
Голи: Роджерс, 65, Мінгс, 76, Джимо-Алоба, 87 — Конате, 33, Єо, 49.