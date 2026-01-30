Ліга Європи

Відбулися заключні матчі основного етапу Ліги Європи.

Сьогодні, 29 січня, відбулися заключні матчі Ліги Європи у рамках восьмого туру основного етапу турніру.

У першому матчі Лілль на своєму полі вирвав перемогу над Фрайбургом з рахунком 1:0 завдяки голу Жиру, який у компенсований час реалізував пенальті.

Лілль — Фрайбург 1:0

Гол: Жиру, 90+2 (пен).

У другій зустрічі Мідтьюлланн відсвяткував перемогу над загребським Динамо з рахунком 2:0. Авторами голів стали Шимшир та Єнсен.

Мідтьюлланн — Динамо Загреб 2:0

Голи: Шимшир, 49, Єнсен, 74.

У третьому поєдинку Порту здобув вольову перемогу над Рейнджерс із рахунком 3:1. Шотландці першими відкрили рахунок зусиллями Гассами, після чого перемогу "драконам" забезпечили точні удари Мори, Моури та Беднарека.

Порту — Рейнджерс 3:1

Голи: Мора, 27, Моура, 36, Беднарек, 41 — Гассама, 6.

Реал Бетіс на своєму полі зміг обіграти Феєнорд із рахунком 2:1. Перемогу "бетікос" принесли голи у виконанні Антоні та Еззальзулі, а у гостей єдиний м'яч забив Тенгстедт.

Реал Бетіс — Феєнорд 2:1

Голи: Антоні, 17, Еззальзулі, 32 — Тенгстедт, 77.

Насамкінець Астон Вілла провела неймовірний камбек проти Зальцбурга з рахунком 3:2. Нідерландці вели з рахунком 2:0 до 65 хвилини завдяки голам Конате та Єо, проте потім "леви" зібралися і забили три м'ячі у ворота суперника. Авторами голів стали Роджерс, Мінгс та Джимо-Алоба.

Астон Вілла — РБ Зальцбург 3:2

Голи: Роджерс, 65, Мінгс, 76, Джимо-Алоба, 87 — Конате, 33, Єо, 49.