Ліга Європи

Нападник Астон Вілли тримався за стегно та не зміг продовжити поєдинок.

Нападник Астон Вілли Оллі Воткінс не зміг дограти поєдинок Ліги Європи проти РБ Зальцбург.

Інцидент стався у першому таймі зустрічі. На 35-й хвилині форвард відчув гострий біль і, тримаючись за задню поверхню стегна, просигналізував тренерському штабу про необхідність заміни.

We're forced into an early change as Ollie makes way for Morgan 🔄



🟣 0-1 🔴 || 33' #UEL pic.twitter.com/Wx3TywwmSF — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 29, 2026

Замість Воткінса на поле вийшов Морган Роджерс. Детальніше про характер травми стане відомо після медичного обстеження гравця.