Нападник Астон Вілли Оллі Воткінс не зміг дограти поєдинок Ліги Європи проти РБ Зальцбург.

Інцидент стався у першому таймі зустрічі. На 35-й хвилині форвард відчув гострий біль і, тримаючись за задню поверхню стегна, просигналізував тренерському штабу про необхідність заміни.

Замість Воткінса на поле вийшов Морган Роджерс. Детальніше про характер травми стане відомо після медичного обстеження гравця.