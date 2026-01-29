Нападник Астон Вілли тримався за стегно та не зміг продовжити поєдинок.
Оллі Воткінс, getty images
29 січня 2026, 23:27
Нападник Астон Вілли Оллі Воткінс не зміг дограти поєдинок Ліги Європи проти РБ Зальцбург.
Інцидент стався у першому таймі зустрічі. На 35-й хвилині форвард відчув гострий біль і, тримаючись за задню поверхню стегна, просигналізував тренерському штабу про необхідність заміни.
Замість Воткінса на поле вийшов Морган Роджерс. Детальніше про характер травми стане відомо після медичного обстеження гравця.