Ліга Європи

Результати шести матчів останнього туру групового етапу.

Заключний тур 8-го групового етапу Ліги Європи вирішив долю команд – пропонуємо результати шести матчів:

Матч у Белграді подарував шалену кінцівку. Сельта вийшла вперед завдяки розкішному удару Фера Лопеса, однак уже наприкінці зустрічі Бруно Дуарте зрівняв рахунок для господарів. Нічия залишила іспанців поза першою вісімкою, але вони продовжують боротьбу в плейоф.

Црвена Звезда – Сельта 1:1

Голи: Бруно Дуарте, 89 – Фернандо Лопес, 87

Команди провели обережний і тактичний матч у Нідерландах. Брага більше володіла м’ячем у другому таймі, але так і не змогла реалізувати свої моменти. Нульова нічия дозволила португальцям вийти напряму до 1/8 Ліги Європи.

Гоу Ехед Іглз – Брага 0:0

Англійський клуб упевнено розгромив суперника на Сіті Граунд. Дубль оформив Ігор Жезус, ще один гол із пенальті додав Макеті. Ноттінгем завершив груповий етап на мажорній ноті й з оптимізмом дивиться на плейоф.

Ноттінгем Форест – Ференцварош 4:0

Голи: Отвош, 17 (авт.), Жезус, 21, 55, Макеті, 90 (пен.)

Команди видали результативний поєдинок у Глазго. Селтік ефективно зіграв в атаці, але проблеми в обороні залишилися помітними. Попри пропущені м’ячі, шотландці виконали головне завдання — вийшли до плейоф.

Селтік – Утрехт 4:2

Голи: Нюгрен, 6, Віргевер, 10 (автогол), Енгельс, 19, Трасті, 66 – де Віт, 44, Блаке, 63

Турецький клуб відкрив рахунок у першому таймі, але після перерви румуни зуміли відігратися. Нічия залишила Фенербахче на 19-му місці в таблиці, що дозволяє продовжити виступи в раунді плейоф. ФКСБ завершив єврокампанію.

ФКСБ – Фенербахче 1:1

Голи: Чісотті, 71 – Юксек, 19

Чеський клуб мінімально переграв чемпіона Швейцарії та гучно завершив груповий етап. Єдиний гол у матчі приніс чехам перемогу та гарний настрій перед плейоф. Суперник команди визначиться після жеребкування.

Базель – Вікторія Пльзень 0:1

Голи: Панош, 39