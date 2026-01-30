Ліга Європи

Завершився загальний етап Ліги Європи.

Завершились матчі загального етапу Ліги Європи, за підсумками якого перше місце серед 36 команд посів Ліон.

Французи в останньому матчі приймали ПАОК та зуміли перемогти 4:2, що гарантувало їм перше місце. ПАОК посів 17 сходинку та зіграє у 1/16 фіналу.

Ліон — ПАОК 4:2

Голи: Імбер, 34, Мера 55, Карабец 88, Родрігес 90+3 — Якумакіс 20, Мейте 67

Болонья впевнено переграла колишнього суперника Динамо в кваліфікації Маккабі Тель-Авів 3:0. Італійці посіли 10 місце за підсумками загального етапу. Ізраїльтяни з сімома поразками і однією нічиєю фінішували останніми.

Маккабі Тель-Авів — Болонья 0:3

Голи: Роу 35, Орсоліні 47, Побега 90+4

Штурм мінімально переміг Бранн 1:0, але не зміг пробитись у плей-оф, тоді як їхній сьогоднішній суперник вскочив у останній вагон матчів на виліт.

Штурм — Бранн 1:0

Голи: Кітеїшвілі, 85

Штутгарт вирвав перемогу у Янг Бойз та продовжить боротьбу у 1/16 фіналу. Швейцарці посіли 25 місце і прощаються з турніром.

Штутгарт – Янг Бойз 3:2

Голи: Ундав 6, Демірович 7, Андрес 90 – Гігович 42, Лаупер 57

Чергова поразка Ніцци залишила французів за бортом турніру. Їхній кривдник Лудогорець продовжить виступи у 1/16 фіналу.

Лудогорець - Ніцца 1:0

Гол: Станич, 42

Генк здолав Мальме, але поступився Ромі місцем у топ-8 за додатковими показниками. Шведи залишили турнір.

Генк — Мальме 2:1

Голи: Гейманс (пен), 45, Каретсас, 82 — Алі, 4

Жеребкування плей-оф Ліги Європи відбудеться сьогодні, 30 січня.